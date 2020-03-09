Юрий Ериняк: "Не отдавать богатству сердца..."

Юрий Ериняк Телеканал ZIK

9 марта, в день рождения Тараса Шевченко, вышла в свет в украинском переводе книга известного американского писателя, эмигранта из СССР, Михаила Моргулиса "Наедине с жизнью" ("Наодинці з життям"). Интересно, что книга вышла в минском издательстве "Ковчег" и украинский ее перевод увидел свет благодаря фонду украинского предпринимателя и мецената Юрия Ериняка. Об этом с благодарностью говорит сам автор книги Михаил Моргулис.

Юрий Ериняк: "Это мой скромный подарок памяти Тараса Шевченко"

Мы поинтересовались у основателя фонда "Хартс", что натолкнуло его на идею спонсировать украинский перевод книги. И вот что сказал Юрий Ериняк:

"Это мой скромный подарок памяти Тараса Шевченко и дань украинскому языку. Если мы будем меньше спорить, какой язык важнее в стране – русский или украинский – а больше делать для развития и украинской и русской литературы, это будет лучший вклад в примирение общества", – говорит Юрий Ериняк и добавляет, – "вот ещё хочу обязательно в Канев съездить. Показать детям музей Шевченко и положить цветы на могилу поэта".

На наш вопрос – откуда такой интерес к Кобзарю – говорит:"Сыночек мой, Глеб, недавно стишок рассказывал "Садок вишнёвый коло хаты..." И я пообещал ему свозить его на малую родину Тараса Шевченко. Знаете, дети пробуждают у нас иногда чувства, о существовании которых ты и не подозревал никогда".

Слушая эти слова, мы вдруг спросили: - А что, по-вашему, главное в жизни? Чему Вы хотели бы научить своих детей?

"Не отдавать богатству сердца", - ответил бизнесмен. И ответ, честно говоря, прозвучал для нас неожиданно.

За Днестром вспоминали Кобзаря

Напомним, что Юрий Ериняк стал одним из меценатов, благодаря которым в 2014 году в Молдове прошел Международный фестиваль украинской культуры Plai Natal ("Родной край"), приуроченный ко 200-летию со Дня Рождения Тараса Шевченко.

"Мне, действительно, очень приятно, что я смог решить вопросы переезда украинской делегации. Благодаря этому я сам как будто приобщился к празднованию дня рождения великого поэта", — подчеркнул Юрий Ериняк тогда.

За активное участие в организации фестиваля, Юрию Ериняку вручили юбилейную медаль "200 лет со Дня рождения Т.Г.Шевченко".