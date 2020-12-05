Юпитер и Сатурн впервые за 800 лет образуют яркую "звезду": Когда можно увидеть явление
Некоторые ученые связывают приближение планет с " Вифлеемской звездой"
В декабре ближайшие планеты Солнечной системы Юпитер и Сатурн максимально приблизятся друг к другу и образуют яркую "звезду", которая по теории некоторых ученых есть "Вифлеемской". Об этом сообщает EarthSky.
Отмечается, что планеты сблизятся на расстояние 1/5 диаметра Луны впервые за 800 лет. Наблюдать это явление можно будет в день зимнего солнцестояния – 21 декабря. Именно тогда с Земли Юпитер и Сатурн будут рассматриваться почти как двойная планета, а ныне живые люди увидят это явление в таком масштабе в последний раз.
По словам ученых, "слияние" планет можно будет наблюдать с любой точки Земли, а постепенное приближение друг к другу Юпитер и Сатурн начали еще в начале лета 2020 года.
Известно, что орбитальные движения приближают две планеты каждые 19,6 года, и последующие "соединения" можно будет увидеть 5 ноября 2040 года и 10 апреля 2060 года. Однако они уже не будут столь близкими, как в этом году.
При этом некоторые ученые связывают описанную в Библии "Вифлеемскую звезду" именно со "слиянием" Юпитера и Сатурна. В частности, немецкий астроном Йоханнес Кеплер в 1614 году выразил мнение, что "Вифлеемская звезда", согласно истории Рождества, могла быть именно приближением планет.
Напомним, недавно американское космическое агентство NASA показало видео полета над самой большой планетой Солнечной системы Юпитером. Межпланетному исследовательскому зонду "Юнона" понадобилось 5 лет, чтобы добраться до Юпитера.