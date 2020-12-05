Юпитер и Сатурн впервые за 800 лет образуют яркую "звезду": Когда можно увидеть явление

Некоторые ученые связывают приближение планет с " Вифлеемской звездой"

В декабре ближайшие планеты Солнечной системы Юпитер и Сатурн максимально приблизятся друг к другу и образуют яркую "звезду", которая по теории некоторых ученых есть "Вифлеемской". Об этом сообщает EarthSky.

Отмечается, что планеты сблизятся на расстояние 1/5 диаметра Луны впервые за 800 лет. Наблюдать это явление можно будет в день зимнего солнцестояния – 21 декабря. Именно тогда с Земли Юпитер и Сатурн будут рассматриваться почти как двойная планета, а ныне живые люди увидят это явление в таком масштабе в последний раз.

По словам ученых, "слияние" планет можно будет наблюдать с любой точки Земли, а постепенное приближение друг к другу Юпитер и Сатурн начали еще в начале лета 2020 года.

Известно, что орбитальные движения приближают две планеты каждые 19,6 года, и последующие "соединения" можно будет увидеть 5 ноября 2040 года и 10 апреля 2060 года. Однако они уже не будут столь близкими, как в этом году.

При этом некоторые ученые связывают описанную в Библии "Вифлеемскую звезду" именно со "слиянием" Юпитера и Сатурна. В частности, немецкий астроном Йоханнес Кеплер в 1614 году выразил мнение, что "Вифлеемская звезда", согласно истории Рождества, могла быть именно приближением планет.

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Напомним, недавно американское космическое агентство NASA показало видео полета над самой большой планетой Солнечной системы Юпитером. Межпланетному исследовательскому зонду "Юнона" понадобилось 5 лет, чтобы добраться до Юпитера.