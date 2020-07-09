"Языковой" вопрос покидает политическую повестку дня, – Крюкова прогнозирует скорую отставку языкового омбудсмена

Светлана Крюкова Скриншот видео

А потом встанет вопрос о ликвидации этой должности, не исключает журналистка

Вопрос о языке – это надуманная проблема, которая сегодня уходит с политической повестки дня.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявила журналистка Светлана Крюкова.

Журналистка отметила, что "языковой" вопрос – это надуманная проблема, которая сегодня покидает политическую повестку дня, и об этом свидетельствует поддержка на президентских выборах Владимира Зеленского, который в свое время выпустил ролик, в котором показал, что не делит украинцев по языковому принципу.

Светлана Крюкова спрогнозировала, сколько проработает на должности языкового омбудсмена Тарас Креминь. По ее мнению, это будет ориентировочно полгода.

"Полгода. Он уйдет подавленный, разочарованный, и после этого на повестку дня станет вопрос о ликвидации этой должности или о трансформации", – заявила Светлана Крюкова.

Напомним, 8 июля Кабинет министров назначил Тараса Креминя новым уполномоченным по защите государственного языка. На должность претендовали также Светлана Бронникова и Святослав Литинский.

Добавим, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что назначать на должность языкового омбудсмена представителя "Народного фронта" – это сумасшествие.