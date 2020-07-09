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"Языковой" вопрос покидает политическую повестку дня, – Крюкова прогнозирует скорую отставку языкового омбудсмена

Светлана Крюкова Скриншот видео

А потом встанет вопрос о ликвидации этой должности, не исключает журналистка

Вопрос о языке – это надуманная проблема, которая сегодня уходит с политической повестки дня.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявила журналистка Светлана Крюкова.

Журналистка отметила, что "языковой" вопрос – это надуманная проблема, которая сегодня покидает политическую повестку дня, и об этом свидетельствует поддержка на президентских выборах Владимира Зеленского, который в свое время выпустил ролик, в котором показал, что не делит украинцев по языковому принципу.

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Светлана Крюкова спрогнозировала, сколько проработает на должности языкового омбудсмена Тарас Креминь. По ее мнению, это будет ориентировочно полгода.

"Полгода. Он уйдет подавленный, разочарованный, и после этого на повестку дня станет вопрос о ликвидации этой должности или о трансформации", – заявила Светлана Крюкова.

Напомним, 8 июля Кабинет министров назначил Тараса Креминя новым уполномоченным по защите государственного языка. На должность претендовали также Светлана Бронникова и Святослав Литинский.

Добавим, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что назначать на должность языкового омбудсмена представителя "Народного фронта" – это сумасшествие.

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