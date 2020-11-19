Языковой омбудсмен требует отменить региональные языки на местах

Тарас Креминь Фото из открытых источников

Он также просит генпрокурора Ирину Венедиктову через суд отменить соответствующие решения

Языковой омбудсмен Тарас Кремень после выборов требует от некоторых местных советов отменить решение о функционировании региональных языков. Об этом говорится в сообщении на странице Facebook.

По его словам, несмотря на отмену закона об основах государственной языковой политики, региональные языки фактически действуют в отдельных общинах Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черновицкой областей.

"Согласно закону (об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, ред.), все органы власти и местного самоуправления должны в шестимесячный срок со дня вступления в силу этим законом, обеспечить приведение своих нормативных актов в соответствие", - отметил Кремень.

Он также подчеркнул, что отдельные органы местного самоуправления до сих пор ведут делопроизводство на региональном языке - это прямое нарушение действующего закона.

Напомним, Закон о государственном языке вступил в силу летом 2019 года.

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