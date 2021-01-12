Языковой омбудсмен рассказал, как действовать в случае отказа обслуживать на украинском

Тарас Креминь Фото из открытых источников

Клиент может написать жалобу на адрес Уполномоченного

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень рассказал, как действовать в случае отказа работников обслуживать на украинском языке. Об этом он сообщил в Facebook.

Сначала языковой омбудсмен посоветовал украинцам попробовать уладить ситуацию на месте и попросить работника обслуживать на государственном языке. Однако, в случае отказа, нужно обратиться к руководству заведения или на "горячую линию" учреждения.

"В случае отказа или не предоставления информации (услуг) на государственном языке необходимо зафиксировать факт отказа (с помощью аудио-, видео, письменного подтверждения очевидцев и тому подобное) и данные предприятия (название, местонахождение, контакты субъекта)", - пояснил Кремень.

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После этого можно подать жалобу к Уполномоченному на почтовый адрес или заполнить соответствующую форму на сайте. В жалобе необходимо указать фамилию, имя, отчество, место жительства лица, изложить суть жалобы, какой именно субъект/работник субъекта, когда, по какому адресу, каким образом нарушил право заявителя. Также стоит добавить доказательства в подтверждение.

"Письменная жалоба должна быть подписана заявителем с указанием даты. В электронной жалобе также необходимо указать электронный почтовый адрес, на который заявителю может быть направлен ответ, или сведения о других средствах связи с ним. Применение подписи при отправке электронного обращения не требуется", — отметил омбудсмен.

Однако, жалобы можно подавать не позднее шести месяцев со дня выявления нарушения.

Уполномоченный по защите государственного языка/Facebook

Уполномоченный по защите государственного языка/Facebook

Напомним, с 16 января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.