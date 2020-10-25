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Явка на момент закрытия избирательных участков составила почти 36%, - "Опора"

Выборы в Украине

 Из открытых источников

Погрешность подсчетов составляет чуть больше 1%

В Украине явка на местных выборах по состоянию на 20: 00 составила 35,94%. Об этом свидетельствуют данные Гражданской сети ОПОРА.

Отмечается, что погрешность в результатах организации составляет 1,14%. При этом на выборах 2015 года в то же время превышала 46,5%.

Напомним, генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что несмотря на низкую явку, местные выборы в Украине будут признаны действительными, а поставить под сомнение в целом результаты невозможно. По его словам, это связано с тем, что порог явки не установлен на местных выборах.

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Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия заявила об отсутствии полномочий получать оперативную информацию о явке избирателей на местных выборах в течение дня голосования. Это объяснили отсутствием информационной системы на уровне ТИК из-за сокращенного финансирования.

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