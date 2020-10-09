Япония предоставит Украине препарат для больных коронавирусом

Препарат Favipiravir для лечения больных коронавирусом DPA

Правительство Японии направит препарат Favipiravir

Украина получит от Японии гуманитарную помощь в виде лекарственного средства для больных коронавирусом COVID-19. Об этом шла речь на сегодняшнем заседании Кабинета министров, передает народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко в своем Тelegram.

Как отмечается, Украина получит средство Favipiravir (Avigan), определенное для применения при лечении коронавирусной инфекции.

Сегодня, 9 октября, Кабинет министров одобрил соответствующий проект соглашения между правительствами Украины и Японии.

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Напомним, в Украине для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией готовят экспериментальный препарат. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в рамках реализации экспериментального проекта будет заготавливаться плазма крови с антителами с последующей переработкой и производством иммуноглобулина.