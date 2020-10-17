Япония предоставит Украине экспериментальные таблетки для лечения коронавируса

Украина получит более 12 тысяч таблеток

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Япония в ближайшее время предоставит Украине более 12 тыс. таблеток экспериментального лекарственного средства Favipiravir (Avigan), разработанного для лечения COVID-19. Об этом сообщил посол Японии в Украине Такаши Кураи в интервью "Укринформу".

По словам дипломата, украинское правительство приняло решение о привлечении страны к клиническим испытаниям препарата. "Японская сторона была готова уже полгода назад, поэтому мы сможем отправить их в Украину в ближайшее время, как только будет соответствующее поручение правительства Украины для посольства в Токио и состоится обмен необходимыми документами из МИД Японии", – сказал Кураи.

Также посол сообщил, что Украина получит 12 200 таблеток. "По сравнению с другими странами, которые обратились за препаратом, это много. И я сердечно молюсь, чтобы коронавирусная эпидемия в Украине как можно скорее завершилась", – добавил дипломат.

В то же время Кураи отметил, что Украина, как и другие страны, получит фаипиравир бесплатно, но Япония еще официально не признала его лекарством против COVID-19. "Мы бесплатно предоставляем фавипиравир странам, которые готовы вместе проводить это клиническое испытание и предоставлять нам его результаты... Мы решили предоставить его по просьбе Украины, но не заставляем участвовать в клиническом испытании. Мы уважаем решение Украины, поэтому просто ждали ее окончательный вывод", – отметил посол.

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Напомним, недавно генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявил, что наиболее эффективным препаратом при лечении COVID-19 оказался кортикостероид "Дексаметазон". По его словам, результаты исследований показали, что "Ремдесивир" почти не уменьшает смертность.