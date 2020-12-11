Январский карантин: В "Слуге народа" объяснили дату

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Нардеп отметила, что январь – это месяц пониженной активности бизнеса

Усиление карантина в январе 2021 года вызвано не только эпидемиологическими соображениями, но и политическими. Об этом заявила народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко в эфире "Украина 24".

Нардеп отметила, что январь – это месяц пониженной активности бизнеса.

"Если говорить о датах - почему именно с 8 по 24 января – это не исключительно эпидемиологическое решение, на самом деле оно учитывает другие обстоятельства, в частности политические. Мы прекрасно знаем, что январь – это месяц пониженной активности бизнеса. Значительно легче ввести полный локдаун, когда люди все еще отдыхают и проводят больше времени дома", - сказала Янченко.

По ее словам, полный локдаун дает два положительных момента: дает возможность разорвать цепь заражения и помогает медицинской системе, учреждениям здравоохранения, чтобы они успели вылечить тех, кто к ним попал.

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Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство введет усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года. Во время так называемых зимних каникул ради безопасности запретят работу кафе, ресторанов, баров, кинотеатров, театров, ТРЦ, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов и прочего.

К тому же Кабинет министров продолжил действие карантина в Украине из-за стремительного распространения коронавируса до конца февраля 2021 года.