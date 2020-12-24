Яник и Шанель: названы редкие имена, которые украинцы давали детям в 2020 году

Фото из открытых источников

Среди новорожденных есть девочки по имени Луна, Империя, Золушка, Хрусталина, Цветок, Шанель, Нева

Названы самые популярные и редкие имена, которые украинцы давали своим детям в 2020 году. Об этом сообщает издание Сегодня, ссылаясь на данные Министерства юстиции.

По словам заместителя министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольги Онищук, в статистике среди обычных женских имен лидируют такие, как Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия, Виктория.

Среди популярных мужских имен следующие: Артем, Андрей, Богдан, Владислав, Владимир, Даниил, Дмитрий.

По данным Минюста, среди новорожденных есть девочки по имени Луна, Империя, Золушка, Хрусталина, цветок, Шанель, Нева.

Среди малышей есть такие, кто имеет имя Зеленский, Яник, Вакула, Лимон, Киев, Князь, Принц, Парижан.

В Минюсте отмечают, что ребенку может быть дано не более двух имен.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года размеры алиментов на детей останутся без изменений. Эти выплаты зависят от прожиточного минимума, а он от 1 января также останется без изменений, из-за того, что вырос с 1 декабря. Рост прожиточного минимума и, соответственно, алиментов на детей 2021 года запланирован с 1 июля и 1 декабря.