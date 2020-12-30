Я заврался: DZIDZIO признался, почему долго скрывал жену от публики

DZIDZIO (Михаил Хома) Instagram

В начале карьеры певцу приказывали врать даже про себя и говорить, что ему 70 лет

Известный украинский артист DZIDZIO долгое время не рассказывал деталей личной жизни, однако признался, почему скрывал жену от публику. Откровенное признание он сделал в YouTube-программе "Слава +".

DZIDZIO почти всю свою карьеру скрывал личную жизнь и избегал интервью, где его спрашивали о жене или семье. Артист также поделился, что вообще не очень любит давать интервью. Ведь ему больше нравится процесс работы, а не рассказы об этот процесс.

Что касается жены, певицы SLAVIA, которая недавно начала сольную карьеру, DZIDZIO сказал, что в начале своей карьеры он не мог не скрывать ее, поскольку скрывал сам себя. Со временем мужчина понял, что нужно показывать себя таким, каким есть и говорить правду.

DZIDZIO (Михайло Хома) с женой Ярославой Instagram

"Мы когда это все начинали, я помню, как мне навязывали говорить то, что не есть на самом деле... Была девочка-пиарщица и Кузьма настаивал, чтобы я говорил, что мне 70 лет. Я так заврался и уже не знал, кто я", – признался артист.

Певец добавил, что с уважением отнесся к тому, что его жена Ярослава начала сольную певческую карьеру. Ведь уверен, что никому никто не может помочь, поэтому его позабавило, что она занялась собой. Впрочем, он не слишком положительно отреагировал на слова первой песни SLAVIA "Я тебе не мамка", потому что услышал камень в свой огород.

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Напомним, в конце ноября украинский артист Михаил Хома, более известный как DZIDZIO, заявил, что переболел коронавирусом COVID-19, именно поэтому он не был активен в социальных сетях.