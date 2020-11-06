Его сатира стала для многих мудростью: Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти Жванецкого

Владимир Зеленский Офис президента

Писателю-сатирику из Одессы было 86 лет

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сочувствие всем, кто знал Михаила Жванецкого, известного писателя и сатирика, который сегодня умер. Об этом глава государства написал в своем Twitter.

По словам Зеленского, он один из пылких поклонников Жванецкого и считает, что его сатира стала для многих мудростью.

"Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день. Сочувствие всем, кто его любил и знал. Я - среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью", - написал президент.

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Напомним, в начале октября этого года стало известно, что Михаил Жванецкий прекращает концертную деятельность, поскольку артист "чувствует себя пожилым человеком".

А уже сегодня, 6 ноября, писатель-сатирик из Одессы Михаил Жванецкий, которому в начале марта исполнилось 86 лет, ушел из жизни.