Wizz Air отменила рейсы из Украины в Венгрию

Wizz Air

С 1 сентября Венгрия закроет границы для иностранцев

Авиакомпания Wizz Air отменила все сентябрьские рейсы из Украины в Венгрию из-за закрытия границы. Об этом говорится на lowcost.ua.

В частности, с 1 сентября Венгрия закроет границы для иностранцев в связи со "второй волной" COVID-19.

В связи с этим, Wizz Air сократит до минимума выполнение рейсов из аэропортов Будапешт и Дебрецен. Также, авиакомпания планирует отменить рейсы на более 60 направлениях из Будапешта и Дебрецена.

Так, Wizz Air сократит рейсы: Киев – Будапешт до 30 сентября; Львов – Будапешт до 1 октября; Запорожье – Будапешт до 2 октября; Одесса – Будапешт до 2 октября; Харьков – Будапешт до 3 октября.

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Напомним, с 1 сентября Словакия потребует у лиц, прибывающих из Украины, регистрацию при въезде. В частности, с 08:00 1 сентября при пересечении границы от лиц, следующих из Украины в Словакию, будут требовать подтверждения регистрации на сайте.