Взломай "Дию" и получи миллион: В Минцифре заявили о поиске хакеров

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Таким образом хотят выявить уязвимости приложения

Министерство цифровой трансформации предлагает любому хакеру за один миллион гривен взломать приложение государственных услуг "Дия", чтобы таким образом выявить все слабые стороны сервиса. Об этом написал в своем Facebook глава ведомства Михаил Федоров.

"Минцифра запускает баг-баунти по поиску уязвимостей в приложении "Дия" с призовым фондом 1 млн грн. Мы постоянно работаем над усилением безопасности приложения. Для нас чрезвычайно важно, чтобы пользователи были уверены в защищенности своих персональных данных", - сообщил министр.

Кроме этого, Федоров отметил, что на приложение "Дия 2.0" получен аттестат КСЗИ, то есть мобильное приложение соответствует украинским стандартам. Также приложение прошло два пентеста при поддержке Проекта USAID "Кибербезопасность критически важной инфраструктуры в Украине" и Академии электронного управления Эстонии.

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Однако на этом министерство не остановилось и решило предложить белым хакерам взломать "Дию" на платформе Bugcrowd.

По словам Федорова, все будет происходить онлайн. Призовой фонд составит $35 тысяч или 1 млн грн, а награды будут распределены по пяти категориям уязвимостей — от наименее до наиболее опасных.

"Угрожает ли баг-баунти приложению "Дия"? Нет. Белые хакеры будут ломать тестовое приложение. Мы создадим отдельную среду для поиска багов, которая не будет содержать персональные данные", - добавил глава Минцифры.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство цифровой трансформации занимается созданием ряда цифровых решений, которые помогут бороться с COVID-19 в Украине.