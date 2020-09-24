Взлом сайта Нацполиции: Злоумышленникам грозит от 3 до 6 лет тюрьмы

В полиции устанавливают личности хакеров

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Правоохранители открыли уголовное производство по факту несанкционированного вмешательства в работу веб-сайта Нацполиции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Фейсбук.

Отмечается, что правоохранители выясняют обстоятельства хакерской атаки на сайт и устанавливают причастных к преступлению лиц. Как заявили в пресс-службе, злоумышленники распространили недостоверную информацию на интернет-страницах полиции Херсонской, Ровенской, Николаевской, Винницкой и Львовской областей. Сейчас сайт Нацполиции проходит техническое обслуживание, специалисты работают над восстановлением его работы.

Кроме того, полицейские открыли уголовное дело по факту взлома сайта Варашского городского совета, где хакеры также разместили фейковую информацию.

Известно, что производство начали по статье о несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, вчера, 23 сентября, правоохранители зафиксировали несанкционированное вмешательство в работу официального веб-сайта Нацполиции. В частности, злоумышленники распространили фейки о гибели трех военных во Львовской области и американских военных советников в Херсонской области.

Впоследствии стало известно, что хакеры обнародовали недостоверную информацию на сайте Варашского горсовета о якобы выбросе радиации на Ровенской АЭС. Там заявили, что все показатели находятся в норме.