Вызов скорой по-новому: В Минздраве назвали основные приоритеты

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Теперь в Украине действует четыре типа вызовов

В Министерстве здравоохранения разъяснили, как будут действовать новые изменения вызова экстренной медицинской помощи, предусмотренные постановлением Кабмина "О нормативе прибытия бригад экстренной (скорой) медицинской помощи на место происшествия". Об этом во время брифинга рассказала заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк, сообщает "Українська правда.Життя"

По ее словам, теперь отменили распределение граждан Украины на сельских и городских жителей, потому что "однозначно неотложные состояния протекают одинаково, как у жителя села, так и города". Всего в стране действует четыре категории вызовов, которые предусматривают разное время проезда кареты "скорой" помощи.

Критическое состояние

"Например, это остановка дыхания, это массивное кровотечение, это то состояние, которое угрожает прежде всего жизни пациента", - объясняет Садовяк. В таких ситуациях бригада должна заехать к пациенту за 10 минут.

Экстренное состояние

"Это случай, когда несвоевременное оказание медицинской помощи может привести к резкому ухудшению состояния здоровья. Например, нарушение сознания - это подозрение на инфаркт или инсульт", - говорит заместитель министра и уточняет, что к таким людям "скорая" должна ехать максимум 20 минут.

Неотложное состояние

Это случаи, когда пациент не находится в критическом состоянии, однако нуждается в осмотре медицинского работника. Дистпетчер, общается с пациентом, анализирует его состояние.

"Например, повышение артериального давления, которое не несет угрожающих состояний. Или, например, подозрение на пневмонию", - отметила Садовяк.

О таком обращении могут сообщить семейному врачу, передать этот вызов в центр первичной медико-санитарной помощи. Если же такие возможности отсутствуют, то бригада экстренной медицинской помощи все-таки может приехать.

"Но это будет в течение определенного периода и это не будет бригада, которая выполняет выезды на экстренные и критические случаи", - добавила заместитель.

Непрофильные вызовы

Это состояния, которые требуют непосредственного осмотра врача, поэтому диспетчер может порекомендовать что-то дистанционно, привлекая врача экстренной медицинской помощи или все же обратиться к семейному врачу.

Также в Минздраве понимают, что установление таких нормативов на 100% не повлияет на своевременное прибытие экстренной бригады медицинской помощи.

"Поэтому Минздрав работает над тем, чтобы улучшить материальную базу, то есть обновить наш автомобильный парк. Мы уже в ожидании завершения процедуры закупки для станций неотложной помощи", - объясняет Садовяк.

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Напомним, на заседании 16 декабря Кабинет министров принял решение о введении дополнительных критериев приоритета по вызову экстренной медицинской помощи.