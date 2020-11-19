Выяснилось, кого призовут в армию до конца года

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Приказ о призыве в ВСУ был подписан еще 28 октября нынешнего года

В ноябре и декабре нынешнего года на военную службу в ВСУ намерены призвать 350 офицеров запаса, окончивших военные кафедры, но до сих пор не проходивших службу. Об этом сообщает Ukrainian Military Pages.

Отмечается, что в соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" призыву подлежат офицеры до 43 лет, годные к службе по состоянию здоровья, которые не имеют права на отсрочку.

В соответствии с документом также определены военно-учетные специальности, по которым будут призывать офицеров в механизированные, ракетные войска, артиллерию, противовоздушную оборону, войска связи, специалистов воспитательной работы и офицеров тыловых специальностей.

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Ранее сообщалось, что по состоянию на 26 октября в украинскую армию на срочную службу призвано 5406 человек, что составляет 40% от запланированного объема.