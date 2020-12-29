Высокая зарплата чиновника – это официальная кража из бюджета! – Савченко

Надежда Савченко Скриншот из видео

Никто из представителей власти не готов идти на самопожертвование, констатировала гостья ток-шоу

Высокие зарплаты украинских чиновников и топ-менеджеров – это официальная кража у граждан и из государственного бюджета.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины VIII созыва Надежда Савченко.

Гостья ток-шоу раскритиковала сверхвысокие выплаты украинским топ-менеджерам и чиновникам.

"Я просто ненавижу эту идеологию циничную, что никто не готов идти на самопожертвование. Каждый, кто приходит к власти, почему-то считает, что он будет неэффективным и коррумпированным, если ему официально не дадут взятку. Дайте мне официальную взятку в миллионной зарплате, и я буду вам эффективным, точнее, делать ни черта не буду, но и воровать не буду. Вот это я просто ненавижу, мне отвратителен этот цинизм! Будут воровать! Как воровали, так и будут, потому что это кража у украинского народа – такие зарплаты! Вообще, высокая зарплата чиновника – это официальная кража из бюджета", – подчеркнула Надежда Савченко.

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Народный депутат предыдущего созыва считает, что каждый из топ-менеджеров будет эффективным только тогда, когда у него над головой будет висеть дамоклов меч, который будут держать те, кто шел на передовую, не ожидая зарплаты.

Как сообщали ранее, руководство НАК "Нафтогаз Украины" выписало себе надбавки на сумму 31,6 млн гривен за 2019 год.

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