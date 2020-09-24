Выпускники школ в 2021 году будут сдавать экзамены по математике двух уровней сложности
Выпускники будут разделены на стандартный уровень сложности и профильный
С 2021 года выпускники школ обязательно будут сдавать государственную итоговую аттестацию по математике. При этом школьники будут проходить тестирование по математике разного уровня сложности. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.
Отмечается, что тестовые задания будут разделены для учащихся, которые учились по уровню стандарта и профильным уровнем. Тест для выпускников, которые учились по уровню стандарта, будет содержать 28 заданий. На его выполнение отведено 150 минут.
Вместе с тем, тетрадь с тестами профильного уровня состоит из 34 задания, на выполнение которых ученик будет иметь 210 минут.
Если ученик учился по уровню стандарта и не планирует поступать в вуз, где требуют ВНО по математике – сдает тест, который содержит задания, для оценки базовых компетентностей.
В таком случае выпускник получает лишь оценку ГИА по 12-балльной шкале.
Ученик, который учился по уровню стандарта, но хочет поступить в вуз, где нужна математика – должен пройти тест по уровню стандарта, а также выполнить задания углубленного уровня.
Тогда ученик также получит результат ВНО по 100-балльной шкале.
При этом учащиеся, изучавшие математику по профильному уровню, независимо от дальнейших планов на поступление, должны выполнить тест с заданиями углубленного уровня.
Ранее сообщалось, что с 2021 года выпускники украинских школ будут обязательно сдавать государственную итоговую аттестацию по математике. До этого выпускники могли выбирать между математикой и историей Украины.