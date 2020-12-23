Выходные в январе: Как будет работать банковская система Украины на новогодние праздники 2021

Нацбанк Национальный банк Украины

Графиком предусмотрены и выходные, и сокращенные рабочие дни

Нацбанк определил регламент работы системы электронных платежей НБУ и порядок работы банковской системы в новогодние праздники конца 2020 - начала 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"30 декабря 2020 года СЭП работает до 24:00. Валютный рынок Украины, депозитарий Национального банка и другие системы Национального банка работают в обычном режиме.

31 декабря 2020 года до 13:00 через СЭП осуществляются только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи от участников СЭП в НБУ и органы Государственной казначейской службы и платежи от НБУ и органов Государственной казначейской службы в адрес всех участников СЭП. Валютный рынок работает с учетом особенностей работы СЭП, изложенных в регламенте. Банковский день в СЭП заканчивается в 13:00", - говорится в сообщении.

При этом, 1 января 2021 года банковский день в СЭП начинается в 9:00 с датой банковского дня 4 января 2021 года.

"1-3 января 2021 включительно участники СЭП самостоятельно принимают решение о дате начала работы в системе в соответствии с собственными потребностями и потребностями своих клиентов. Межбанковские переводы через СЭП в этот период осуществляются с датой банковского дня 4 января 2021 года.

В этот период депозитарий Национального банка не работает, а банки не осуществляют операции по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины, в том числе со своими клиентами", - добавили в НБУ.

4-6 января 2021 года СЭП и банковская система работают в обычном режиме.

"День работы банковской системы Украины переносится с пятницы 08 января 2021 года на субботу 16 января 2021 года. 16 января 2021 года межбанковские переводы через СЭП осуществляются с датой банковского дня 16 января 2021 года. 17 января 2021 года межбанковские переводы через СЭП осуществляются с датой банковского дня 18 января 2021 года", - добавили в НБУ.

В период с 31 декабря 2020 года до 4 января 2021 года включительно действует официальный курс гривни к иностранным валютам и учетная цена банковских металлов, рассчитанные НБУ 30 декабря 2020 года.

1-3 и 7-10 января 2021 года банки в случае необходимости могут осуществлять кассовые операции.

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А между тем, уже совсем скоро, 25 декабря, отметят Рождество католики и протестанты. С традициями в этот день можно ознакомиться в нашем большом материале по ссылке.