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Выходные в октябре: Украинцы будут отдыхать 10 дней

Фото из открытых источников

В среду, 14 октября, отмечается День защитника Украины

В октябре 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 20 рабочих и 10 выходных дней. Количество выходных будет больше благодаря одному праздничному дню. Соответствующие выходные дни предусмотрены статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Как отмечается, дополнительным выходным днем будет среда, 14 октября, когда отмечается День защитника Украины, который стал официальным праздником в 2015 году.

Также 14 октября отмечается День украинского казачества и большой религиозный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. 

Выходные в октябре 2020 года

 Фото из открытых источников

Кроме того, в октябре отмечаются такие праздники:

  • 4 октября - Всемирный день животных
  • 4 октября - Всемирный день учителей
  • 5 октября - Международный день врача
  • 6 октября - День работников образования
  • 8 октября - День юриста
  • 9 октября - Всемирный день почты
  • 9 октября - День риелтора
  • 10 октября - Всемирный день психического здоровья
  • 11 октября - День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы
  • 11 октября - День художника
  • 12 октября - День кадрового работника
  • 15 октября - Международный день кредитных союзов
  • 16 октября - Всемирный день продовольствия
  • 18 октября - День работников пищевой промышленности
  • 23 октября - День рекламиста
  • 25 октября - День маркетолога
  • 25 октября - День автомобилиста и дорожника

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Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в Украине День территориальной обороны, который будет праздноваться в первое воскресенье октября.

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