Выходные в октябре: Украинцы будут отдыхать 10 дней
В среду, 14 октября, отмечается День защитника Украины
В октябре 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 20 рабочих и 10 выходных дней. Количество выходных будет больше благодаря одному праздничному дню. Соответствующие выходные дни предусмотрены статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.
Как отмечается, дополнительным выходным днем будет среда, 14 октября, когда отмечается День защитника Украины, который стал официальным праздником в 2015 году.
Также 14 октября отмечается День украинского казачества и большой религиозный праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
Кроме того, в октябре отмечаются такие праздники:
- 4 октября - Всемирный день животных
- 4 октября - Всемирный день учителей
- 5 октября - Международный день врача
- 6 октября - День работников образования
- 8 октября - День юриста
- 9 октября - Всемирный день почты
- 9 октября - День риелтора
- 10 октября - Всемирный день психического здоровья
- 11 октября - День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы
- 11 октября - День художника
- 12 октября - День кадрового работника
- 15 октября - Международный день кредитных союзов
- 16 октября - Всемирный день продовольствия
- 18 октября - День работников пищевой промышленности
- 23 октября - День рекламиста
- 25 октября - День маркетолога
- 25 октября - День автомобилиста и дорожника
Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в Украине День территориальной обороны, который будет праздноваться в первое воскресенье октября.