Выходные в октябре: Украинцы будут отдыхать 10 дней

Фото из открытых источников

В среду, 14 октября, отмечается День защитника Украины

В октябре 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 20 рабочих и 10 выходных дней. Количество выходных будет больше благодаря одному праздничному дню. Соответствующие выходные дни предусмотрены статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Как отмечается, дополнительным выходным днем будет среда, 14 октября, когда отмечается День защитника Украины, который стал официальным праздником в 2015 году.

Также 14 октября отмечается День украинского казачества и большой религиозный праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Выходные в октябре 2020 года Фото из открытых источников

Кроме того, в октябре отмечаются такие праздники:

4 октября - Всемирный день животных

4 октября - Всемирный день учителей

5 октября - Международный день врача

6 октября - День работников образования

8 октября - День юриста

9 октября - Всемирный день почты

9 октября - День риелтора

10 октября - Всемирный день психического здоровья

11 октября - День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы

11 октября - День художника

12 октября - День кадрового работника

15 октября - Международный день кредитных союзов

16 октября - Всемирный день продовольствия

18 октября - День работников пищевой промышленности

23 октября - День рекламиста

25 октября - День маркетолога

25 октября - День автомобилиста и дорожника

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Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в Украине День территориальной обороны, который будет праздноваться в первое воскресенье октября.