Выходные в августе: Сколько дней и когда будут отдыхать украинцы
В этом месяце жители страны будут иметь 11 выходных
В августе жители Украины будут отдыхать одиннадцать дней: дополнительный выходной будет предоставлено в связи с Днем независимости. Об этом сообщает kalendari.co.ua.
Так, в этом месяце Украина празднует государственный праздник День независимости, который традиционно отмечают 24 августа. Согласно статье 73 Кодекса законов о труде, этот день является праздничным и нерабочим. Таким образом, украинцы смогут отдыхать три дня подряд 22, 23 (суббота и воскресенье), и 24 августа.
К слову, в целом август насчитывает 31 календарный день. Из них 20 дней будут рабочими, а 10 - приходятся на субботу и воскресенье (1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 августа).
Заметим, понедельник 24 августа также будет выходным для банковской системы Украины.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский предложил признать государственными религиозные праздники Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош га-Шана, Ханука и Пасха западного обряда.
Отмечается, что это позволит получить выходной работодателям, которые отмечают один из этих праздников и относятся к определенной религиозной конфессии.