Выходные в августе: Сколько дней и когда будут отдыхать украинцы

Монумент Независимости в Киеве Фото из открытых источников

В этом месяце жители страны будут иметь 11 выходных

В августе жители Украины будут отдыхать одиннадцать дней: дополнительный выходной будет предоставлено в связи с Днем независимости. Об этом сообщает kalendari.co.ua.

Так, в этом месяце Украина празднует государственный праздник День независимости, который традиционно отмечают 24 августа. Согласно статье 73 Кодекса законов о труде, этот день является праздничным и нерабочим. Таким образом, украинцы смогут отдыхать три дня подряд 22, 23 (суббота и воскресенье), и 24 августа.

К слову, в целом август насчитывает 31 календарный день. Из них 20 дней будут рабочими, а 10 - приходятся на субботу и воскресенье (1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 августа).

kalendari.co.ua

Заметим, понедельник 24 августа также будет выходным для банковской системы Украины.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский предложил признать государственными религиозные праздники Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош га-Шана, Ханука и Пасха западного обряда.

Отмечается, что это позволит получить выходной работодателям, которые отмечают один из этих праздников и относятся к определенной религиозной конфессии.