Выгоднее не работать: Дубинский заявил, что логика относительно компенсаций по 8 тыс. грн во время карантина ущербная

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Компенсации должны быть быстрыми, ведь Украина стоит на пороге локдауна, говорит нардеп

Медицинская сестра, которая имеет большую нагрузку в больнице с больными на коронавирус, получает зарплату до 6 тыс. грн, а тем, кто потерял работу из-за карантина, будут выплачивать по 8 тыс. грн. Такая логика ущербная, потому что выгоднее не работать.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Дубинский.

Парламентарий, комментируя инициативы по поддержке бизнеса и наемных работников во время карантина, заметил, что не понимает логики такой поддержки. Александр Дубинский отметил, что медсестра, которая работает с больными на коронавирус, рискует своей жизнью и вынуждена работать сверхурочно из-за того, что больницы переполнены, за зарплату в сумме 5,5-6 тысяч гривен.

"А кому-то ни за что или, вернее, за неработу будут выплачивать 8 (тыс. - Ред.)? Так мне проще тогда не работать медсестрой и получать 8. Я не понимаю логики. Эта логика ущербна в своей сути, потому что нельзя компенсировать кому-то что-то, не компенсируя кому-то ничего, то есть либо компенсация для всех, либо ни для кого", - отметил Александр Дубинский.

Нардеп добавил, что компенсации должны быть быстрыми, ведь Украина стоит на пороге нового локдауна.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предпринимателям, чей бизнес пострадал от усиления карантина в Украине, выплатят по 8 тысяч гривен. Такие выплаты получат и уволенные наемные работники.

По расчетам, такую помощь смогут получить 1,2 млн украинцев. Объем программы составит почти 10 млрд гривен. Кроме того, будет предусмотрена компенсация за сохранение рабочих мест.

Со слов президента, налоговый долг до 3,06 тыс. грн аннулируют для почти четырех миллионов украинцев.

Глава страны также отметил, что предусматриваются налоговые каникулы, а при усилении ограничительных мер 200 тыс. физических лиц – предпринимателей 1-й группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ.