Вводить чрезвычайное положение в Украине нужно в двух сферах, – Владимир Кацман

Владимир Кацман Фото из открытых источников

А именно – в медицинской и социальной, говорит эксперт

Для борьбы с коронавирусом в Украине нужно создать специальный фонд, заполнять который можно за счет сокращения других расходов, например, высоких выплат топ-чиновникам.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Эксперт подчеркнул, что нельзя компенсировать закручиванием гаек и силовыми мерами то, что не было сделано в медицине. Владимир Кацман говорит, что, если и вводить чрезвычайное положение, то его следует вводить в двух сферах – медицинской и социальной.

Владимир Кацман отмечает, что в медицине прежде всего следует отменить реформу Ульяны Супрун, которая наносит ей вред. В социально-экономической сфере, по его мнению, нужно брать пример с других государств, например, Польши. В этой стране большие средства бросают на поддержку промышленности, чтобы люди не потеряли рабочие места.

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Эксперт ответил, откуда Украина может взять средства на такие расходы: "Я за создание специального фонда, и вот для наполнения его деньгами я предлагаю... свои меры. Мы на борьбу с коронавирусом в Украине выделили пока что 100 млн, обещают 200 млн выделить, то есть цифра такая. 800 млн мы выделили на зарплату Коболева. Вот на время коронавируса пересмотреть зарплату Коболева или вообще отменить с ним контракт. Вот 800 млн уже есть в этом фонде".

Как сообщалось, по состоянию на 07:30 вторника, 24 марта, количество инфицированных SARS-CoV-2 во всем мире составляет 381 598 людей, в то же время 101 806 человек смогли выздороветь от инфекции. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований при Университете Джонса Гопкинса.

Напомним, накануне во Львовской области приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации для уменьшения рисков распространения коронавирусной инфекции в Украине с 24 марта.

Ранее сообщали, что 23 марта Кабинет министров Украины собрался на внеочередное заседание и принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.