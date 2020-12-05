Введение локдауна снизит количество новых случаев COVID-19 до 6-8 тысяч в сутки, – Ляшко

Виктор Ляшко Фото из открытых источников

По словам санврача, локдаун в Украине скорее всего продлится 3 недели

Введение локдауна в январе 2021 года позволит снизить количество новых случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19 до 6-8 тысяч в день. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время общения с журналистами, передает "РБК-Украина".

По словам Ляшко, пока конкретная дата начала введения жестких ограничений еще неизвестна, однако вводиться локдаун будет скорее всего на 3 недели для получения необходимого эффекта. "Расчеты показывают, что в случае введения трехнедельного локдауну в январе, дальнейший рост заболеваемости не будет пиковым, и мы сможем нормально пройти февраль-март, и в дальнейшем обойтись без еще одного локдауна", – сказал санврач.

Также Ляшко добавил, что середина февраля станет особенно напряженным временем пандемии COVID-19, поскольку к этой болезни добавится и сезонный грипп.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рекомендовал премьер-министру Денису Шмигалю не вводить локдаун в Украине в декабре. По словам главы государства, ситуация в стране контролируемая.