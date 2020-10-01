Второй день подряд антирекорд по коронавирусу: В Украине за сутки подтвердили 4069 заражений

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Больше всего выявленных заражений в Харьковской области и Киеве

По состоянию на утро 1 октября в Украине лабораторно подтверждено 213 028 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Как отмечается, с начала пандемии в Украине зафиксировали 213 028 случаев COVID-19, из них 4193 летальных, а смогли побороть болезнь 94 443 человека.

В частности, за последние сутки зафиксировано 4069 новых случаев, 2083 пациента выздоровели, а 64 человека умерли.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Харьковской (450) области, в городе Киев (377), Днепропетровской (266), Одесской (260) и Тернопольской (253) областях.

Наиболее зараженными регионами остаются Киев – 23 155 случаев, Львовская область – 20 590 и Харьковская область – 19 128.

Напомним, в понедельник, 28 сентября, вступило в силу новое карантинное зонирование. В частности, в красную зону снова вернулся Тернополь, а Киев перешел в желтую зону.