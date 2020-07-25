Вторая волна COVID-19: Степанов рассказал, готовы ли больницы к ухудшению ситуации осенью

Максим Степанов МИНЗДРАВ

По словам министра, государство постоянно проводит мониторинг ситуации

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, насколько украинские больницы обеспечены медицинскими средствами на случай второй волны коронавируса COVID-19. Об этом он рассказал во время ежедневного брифинга.

"Если мы говорим о больницах первой волны, то общее количество аппаратов ИВЛ, которые там установлены - это около 2700. Сейчас они не очень заняты, то есть из этого количества 170 аппаратов ИВЛ заняты. Наши врачи стараются делать все, чтобы не доводить человека до искусственной вентиляции легких", - рассказал Степанов.

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Кроме этого, глава Минздрава проанализировал ситуацию с обеспечением медицинских учреждений необходимыми лекарственными средствами.

"Что касается лекарственных средств. В государстве в полном объеме предусмотрены средства на оплату лекарственных средств, используемых при лечении COVID-19 и мы постоянно мониторим, как происходит процесс лечения по обеспечение всеми лекарствами, которые необходимы для лечения коронавирусной болезни", - добавил министр.

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Напомним, по состоянию на утро субботы, 25 июля, в Украины подтвердили 63 929 случаев коронавирусной болезни COVID-19 за сутки выявили более 1100 заражений.