Вторая волна COVID-19: Степанов рассказал, готовы ли больницы к ухудшению ситуации осенью
По словам министра, государство постоянно проводит мониторинг ситуации
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, насколько украинские больницы обеспечены медицинскими средствами на случай второй волны коронавируса COVID-19. Об этом он рассказал во время ежедневного брифинга.
"Если мы говорим о больницах первой волны, то общее количество аппаратов ИВЛ, которые там установлены - это около 2700. Сейчас они не очень заняты, то есть из этого количества 170 аппаратов ИВЛ заняты. Наши врачи стараются делать все, чтобы не доводить человека до искусственной вентиляции легких", - рассказал Степанов.
Кроме этого, глава Минздрава проанализировал ситуацию с обеспечением медицинских учреждений необходимыми лекарственными средствами.
"Что касается лекарственных средств. В государстве в полном объеме предусмотрены средства на оплату лекарственных средств, используемых при лечении COVID-19 и мы постоянно мониторим, как происходит процесс лечения по обеспечение всеми лекарствами, которые необходимы для лечения коронавирусной болезни", - добавил министр.
Напомним, по состоянию на утро субботы, 25 июля, в Украины подтвердили 63 929 случаев коронавирусной болезни COVID-19 за сутки выявили более 1100 заражений.