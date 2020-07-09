Вторая часть "Большого строительства": В Кабмине показали, какие памятники планируют восстановить

Памятники планируют восстановить в следующем году

Кабинет министров Украины Фото: пресс-служба Минцифры

В следующем году частью национального проекта "Большая стройка" станет восстановление 100 культурных объектов. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил в Facebook.

"В следующем году частью национального проекта "Большая стройка" станет восстановление 100 культурных объектов. Мы благодарны Президенту за поддержку инициативы министерства. Впервые за 30 лет независимости мы реально сможем восстановить историко-культурное наследие, которое, иногда, в критическом состоянии – заброшенная и полуразрушенная. И эти объекты являются кодом нашей нации. Сохранение их аутентичности и духа – наша ответственность, наполнение новым содержанием - наш обязаность перед следующими поколениями", - подчеркнул чиновник.

По словам Ткаченко, не только это является положительным сигналом. Восстановление достопримечательностей также обеспечит устойчивое развитие территорий общин, проложит новые туристические маршруты. Памятки станут местными достопримечательностями, наполнятся новыми смыслами.

Проект готов для рассмотрения министерствами и будет презентован в ближайшее время. В перечень войдут объекты, которые объединяют всю страну, заверил министр.

Ткаченко также сопроводив сообщение фотографиями некоторых пам’достопримечательностей, которые являются частью проекта "Большая стройка". Среди них Острожский замок, Ровенская область, Национальный художественный музей Украины, г.Киев; Национальный историко-культурный заповедник "Качановка", Черниговская область; Бережанский замок, Тернопольская область; Оборонительные стены г.Жовква, 16-17 века.ст., Львовская область; Харьковский национальный академический театр оперы и балета им. М. В. Лысенко, н.Харьков; Дворец Потоцких, м.Одесса; Дворец Подгорецкого замка, 1635 – 1640, 1779 гг., Львовская область; Национальный заповедник "Хортица", Музей истории запорожского казачества, Запорожская область; Николаевская астрономическая обсерватория, одна из старейших обсерваторий Восточной Европы, основана в 1821 г., Николаевская область.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в следующем году второй частью программы "Большого строительства" станет восстановление 100 культурных объектов’объектов.