"Вся страна считает меня шлюхой": Клитина пожаловалась на сексистский буллинг

Александра Клитина Скриншот видео

Гостья студии заявила о переживаниях сына

Бывший заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина пожаловалась на сексистский буллинг и заявила, что из-за заголовков в СМИ вся страна считает ее "шлюхой".

Об этом она заявила в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK.

Ведущие поинтересовались у гостьи программы, является ли шуткой обнародованное ею сегодня видео, или действительно Александра Клитина планирует создать собственную политическую силу.

"Знаете, сначала я думала, что это шутка. Хотела сделать, как минимум, шутку. Уже, в принципе, больше не будет. В принципе, все считают, вся страна считает меня шлюхой. Реально, что еще может... Судя по новостям. Посмотрите на заголовки! "Участница секс-скандала наконец устроилась на работу". Ну, что это за заголовок? Это реально сексистский буллинг. И хватит уже наконец! А вообще у тех журналистов, это же тоже есть женщины, у женщин есть дети. Вообще, они представляют, что переживает мой сын в школе, когда его мама, извините, – потаскуха у нас в прессе. Ну, это вообще просто жесть! Пусть смеются! Это я с них смеюсь, с этих депутатов, которые только думают, про члены какие-то, блин, извините, части тела", – сказала гостья ток-шоу.

Напомним, 18 ноября была опубликована запись разговора депутатов "Слуги народа", где упоминалось, что одна из заместителей министра получила свою должность "через постель". В Тelegram-каналах заявили, что речь идет об Александре Клитиной – заместителе министра транспорта и инфраструктуры.

А уже 27 ноября Кабинет министров Украины уволил Клитину с должности заместителя министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции.