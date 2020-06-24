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ВСУ получили от США партию ракет Javelin

Минобороны

Ракеты были переданы в рамках проекта "Международные военные продажи" по программе правительства США

Для нужд Вооруженных Сил Украины поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса Javelin. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны

Так, первая партия ракет к противотанковым ракетным комплексам Javelin и вспомогательное оборудование в Украину прибыли 16 июня в рамках проекта "Международные военные продажи" по программе правительства США. Общая сумма груза составляет более 27 миллионов долларов. 

Отмечается, что проект предусматривает поставку для Вооруженных Сил Украины комплекса вооружения и его обслуживания. Кроме этого, Украина получает услуги по подготовке личного состава для эффективного использования противотанковых комплексов на протяжении всего жизненного цикла.

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По данным Минобороны, осуществления контракта на сумму более 36,5 миллионов долларов способствует развитию украинско-американского стратегического сотрудничества на поддержку обороноспособности Украины. Кроме этого, отмечается, что этот контракт помогает Минобороны осуществлять прямые внешнеэкономические договоренностей в области вооружения и военной техники с государствами-партнерами.

К слову, другую часть товаров военного назначения от США Украина ожидает получить в 2021 — 2022 годах.

Напомним, недавно в Одесской области успешно испытали комплекс крылатых ракет наземного базирования "Нептун", которые способны поражать различные корабли. 

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