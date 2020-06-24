ВСУ получили от США партию ракет Javelin

Минобороны

Ракеты были переданы в рамках проекта "Международные военные продажи" по программе правительства США

Для нужд Вооруженных Сил Украины поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса Javelin. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, первая партия ракет к противотанковым ракетным комплексам Javelin и вспомогательное оборудование в Украину прибыли 16 июня в рамках проекта "Международные военные продажи" по программе правительства США. Общая сумма груза составляет более 27 миллионов долларов.

Отмечается, что проект предусматривает поставку для Вооруженных Сил Украины комплекса вооружения и его обслуживания. Кроме этого, Украина получает услуги по подготовке личного состава для эффективного использования противотанковых комплексов на протяжении всего жизненного цикла.

По данным Минобороны, осуществления контракта на сумму более 36,5 миллионов долларов способствует развитию украинско-американского стратегического сотрудничества на поддержку обороноспособности Украины. Кроме этого, отмечается, что этот контракт помогает Минобороны осуществлять прямые внешнеэкономические договоренностей в области вооружения и военной техники с государствами-партнерами.

К слову, другую часть товаров военного назначения от США Украина ожидает получить в 2021 — 2022 годах.

Напомним, недавно в Одесской области успешно испытали комплекс крылатых ракет наземного базирования "Нептун", которые способны поражать различные корабли.