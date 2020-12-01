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ВСУ получили новую радиостанцию, которая может работать в горах и в различных климатических условиях

Радиолокационная станция 35Д6М "Укроборонпром"

Управлять РЛС в полном объеме можно на расстоянии до 300 метров

Предприятие "Искра", входящее в состав "Укроборонпрома", передало Вооруженным силам Украины новую радиолокационную станцию 35Д6М, которая может работать почти в любых климатических условиях и в горной местности. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома". 

Как отмечается, современная радиолокационная станция РЛС 35д6м была изготовлена в рамках государственного заказа на 2020 год. Новый радар обладает увеличенной дальностью действия, улучшенными параметрами траекторий обработки и расширенными функциональными возможностями. Кроме этого, РЛС может работать почти в любых климатических условиях и в горной местности.

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Также станция может дополнительно комплектоваться выносными рабочими местами. Таким образом, управлять станцией в полном объеме можно на расстоянии до 300 метров. В то же время она может комплектоваться оборудованием для взаимодействия с зенитно-ракетными комплексами.

"Искра имеет многолетний опыт в изготовлении и модернизации изделий типа 35Д6, 36Д6. Специалисты нашего предприятия обеспечивают техническое сопровождение работы РЛС в течение всего цикла эксплуатации станций, как на территории Украины так и далеко за ее пределами. Это крайне важно для военной техники, которая должна круглосуточно и непрерывно выполнять боевое дежурство и обеспечивать контроль за воздушным пространством страны", – подчеркнул директор КП "НПК Искра" Юрий Пащенко.

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По предварительной информации, в результате трансформации ДК "Укроборонпром" вокруг КП "НПК "Искра" будет создан отраслевой холдинг "Радарные системы", в который войдут 10 профильных предприятий Концерна.

Радиолокационная станция 35Д6М "Укроборонпром"

Радиолокационная станция 35Д6М "Укроборонпром"

Напомним, несколько месяцев назад в Украине успешно испытали экспортный вариант радара 90К6Е, который может распознавать беспилотные летательные аппараты на разных высотах и максимальной дальности. 

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