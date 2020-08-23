ВСУ получили на вооружение ракетный комплекс "Нептун"

Береговой ракетный комплекс "Нептун" Укроборонпром

"Нептун" - это украинская разработка, позволяющая уничтожать не только корабельные цели, но и наземные

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение береговой ракетный комплекс 360МЦ "Нептун". Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"Приказом Министерства обороны Украины на вооружение Вооруженных Сил Украины принят береговой ракетный комплекс 360МЦ "Нептун", - говорится в сообщении.

Как отмечается, соответствующий приказ подписал сегодня, 23 августа, министр обороны Украины Андрей Таран.

В частности, этот документ определяет основные тактико-технические характеристики берегового ракетного комплекса 360МЦ, технические условия и общие требования к комплексу.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский вручил представителям Вооруженных сил сертификаты на 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи и 78 приборов наблюдения.