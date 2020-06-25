Вступительная кампания в высшие учебные заведения начнется с 1 августа, - Мандзий

Любомира Мандзий МОН

Сроки завершения учебного года и выдачи аттестатов выпускникам изменены из-за борьбы с COVID-19

В Министестве образования и науки Украины (МОН) определили сроки завершения учебного года, а также вступительной кампании 2020 года. Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сообщила временно исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

В частности, школьники промежуточных классов должны завершить учебный год до 1 июня, выпускники – до 31 августа, а ученики заведений профобразования - до 31 июля. Вступительная кампания в высших учебных заведениях продлится с 1 по 22 августа.

"Вступительная кампания в учреждения высшего образования начнется с 1 августа. Электронные заявления на поступление в университеты можно будет подавать до 22 августа ", - заявила Мандзий.

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Также она отметила, что абитуриент может подать электронное заявление в кабинете поступающего без самого свидетельства. Его оригинал можно будет предоставить уже после начала обучения. В таком случае необходимо будет указать запись о его заказе в системе ЕДЕБО.

В министерстве уточнили, что изменения в сроках завершения учебного года и выдачи свидетельств о полном общем среднем образовании связаны с мерами по противодействию распространения коронавируса в Украине, а стихийное бедствие на западе страны является основанием для участия в дополнительной сессии ВНО.

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Напомним, в четверг, 25 июня, в Украине стартовала основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО), которая началась с тестирования по математике.

Однако не все желающие смогли принять участие в экзамене. Причиной этого стала непогода, которая заблокировала более сотни учеников.