Вступительная кампания-2020: В Минобразования подвели первые итоги

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В этом году 79,2% поступающих получили рекомендации для поступления на места госзаказа

Министерство образования и науки подвело первые итоги вступительной кампании и заявило, что в этом году более 49 тыс. абитуриентов получили рекомендации для поступления на места государственного или регионального заказа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В этом году рекомендации на места государственного или регионального заказа по 1-му и 2-му приоритетам получили 49 тыс 277 абитуриентов (79,2%), то есть имели возможность поступить в наиболее желанные вузы. В 2019 году этот показатель составлял 75,4%. 1 приоритет – 38 272 поступающих (61,5%); 2 приоритет – 11 005 поступающих (17,7%)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, наибольшее количество заявлений на базе полного общего среднего образования подано в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (41 783 заявления).

Кроме этого, в МОН назвали десятку университетов-лидеров по предоставленным рекомендациям на бюджет:

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 4066;

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 3272;

Национальный университет "Львовская политехника" – 2577;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 2511;

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 1350;

Национальный авиационный университет – 1345;

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" – 1250;

Харьковский национальный университет радиоэлектроники – 1036;

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 1029;

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – 976.

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Напомним, недавно Министерство образования и науки продлило сроки поступления в учреждения профессионального образования, таким образом принимать документы и зачислять поступающих будут до 1 ноября 2020 года.