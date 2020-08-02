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Вступительная кампания 2020: Абитуриенты уже создали более 40 тысяч е-кабинетов

Фото с открытых источников

Для поступления в магистратуру создали 8 811 е-кабинетов, только пять из них не активированы

За первый день вступительной кампании в Украине абитуриенты создали более 40 тыс. электронных кабинетов. Об этом сообщает государственное предприятие "Инфоресурс" в Facebook.

Согласно сообщению, с начала регистрации создано электронных кабинетов для поступления с сертификатом ВНО - 40 170, из которых активированы 40 125.

Кроме того, для поступления в магистратуру абитуриенты создали 8 811 кабинетов, из которых 8 806 активированы.

Регистрация электронных кабинетов длится с 1 августа до конечной даты подачи заявлений.

Расписание вступительной компании выглядит следующим образом:

  • с 13 по 22 августа - прием заявок;
  • с 1 по 12 августа (на бюджет) - вступительные экзамены, творческие конкурсы;
  • с 13 по 22 августа (контракт) - вступительные экзамены, творческие конкурсы;
  • с 16 по 18 августа - собеседования;
  • до 12:00 27 августа - обнародование списков поступающих, рекомендованных к зачислению;
  • до 18:00 31 августа - подача документов для зачисления на бюджет.

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Напомним, ранее в Министерстве образования и науки Украины определили сроки завершения учебного года, а также вступительной кампании 2020 года. В частности, вступление в высших учебных заведениях продлится с 1 по 22 августа.

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