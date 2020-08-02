Вступительная кампания 2020: Абитуриенты уже создали более 40 тысяч е-кабинетов
Для поступления в магистратуру создали 8 811 е-кабинетов, только пять из них не активированы
За первый день вступительной кампании в Украине абитуриенты создали более 40 тыс. электронных кабинетов. Об этом сообщает государственное предприятие "Инфоресурс" в Facebook.
Согласно сообщению, с начала регистрации создано электронных кабинетов для поступления с сертификатом ВНО - 40 170, из которых активированы 40 125.
Кроме того, для поступления в магистратуру абитуриенты создали 8 811 кабинетов, из которых 8 806 активированы.
Регистрация электронных кабинетов длится с 1 августа до конечной даты подачи заявлений.
Расписание вступительной компании выглядит следующим образом:
- с 13 по 22 августа - прием заявок;
- с 1 по 12 августа (на бюджет) - вступительные экзамены, творческие конкурсы;
- с 13 по 22 августа (контракт) - вступительные экзамены, творческие конкурсы;
- с 16 по 18 августа - собеседования;
- до 12:00 27 августа - обнародование списков поступающих, рекомендованных к зачислению;
- до 18:00 31 августа - подача документов для зачисления на бюджет.
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Напомним, ранее в Министерстве образования и науки Украины определили сроки завершения учебного года, а также вступительной кампании 2020 года. В частности, вступление в высших учебных заведениях продлится с 1 по 22 августа.