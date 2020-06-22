Вспышка коронавируса во Львовской области: Ляшко объяснил причину

По его словам, это связано с уровнем тестирования

Виктор Ляшко Фото из открытых источников

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что значительное увеличение количества случаев коронавирусной болезни COVID-19 во Львовской области связано с устранением очереди тестов. Об этом он сказал во время селекторного совещания, сообщает Офис президента.

Согласно сообщению, Владимир Зеленский поднял вопрос большого количества больных во Львовской области – 200 человек за минувшие сутки.

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Как отмечается, на это главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пояснил, что такое значительное количество лабораторно подтвержденных положительных случаев COVID-19 появилось из-за того, что была устранена большая очередь граждан, которые ожидали на результаты тестов.

Напомним, ранее Министр здравоохранения Максим Степанов прибыл из проверкой в Львовскую область. Причиной поездки стал всплеск заболеваемости коронавирусом в регионе.