Вспышка коронавируса в общежитии КПИ: Число подтвержденных случаев COVID-19 среди курсантов возросло

Вспышка коронавируса в общежитии КПИ Скриншот видео

Шестеро из них находятся в больнице

Коронавирус подтвердили у 56 курсантов Института спецсвязи и защиты информации Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского. Шестеро из них находятся в больнице, еще 11 – в профилактории.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщила корреспондент Елизавета Будас.

"По информации администрации общежития, сейчас известно уже о 56 подтвержденных случаях. Вчера сделали еще около сотни тестов, их результаты будут известны в течение трех дней. По информации администрации, уже протестированы все 152 жильца этого общежития. Шестеро курсантов сейчас находятся в инфекционной больнице, еще 11 – в профилактории. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное", – отметила Елизавета Будас.

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Корреспондент добавила, что жителей общежития обеспечивают питанием, в помещении проводят дезинфекцию.

Напомним, 26 июля сообщалось, что в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского зафиксировали вспышку коронавирусной болезни.

Как стало известно, коронавирус подтвердили у 52 курсантов Института спецсвязи и защиты информации Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского.

До этого вспышку коронавируса зафиксировали в общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна. На тот момент болезнь подтвердили у 5 иностранных студентов.