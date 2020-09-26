Вспышка коронавируса в Днепре связана с увеличением интенсивности социальных контактов молодежи, – эксперт

Фото из открытых источников

Сейчас в нашей области и в Днепре в частности наблюдается ежедневное увеличение количества людей, заразившихся Covid-19. Это вполне ожидаемый эффект, так как с сентября месяца вернулись на обучение огромное количество студентов, объяснила социолог-аналитик Оксана Зубарева, передает "Днепровская панорама".

Студенты – социально активная категория. Помимо университетских помещений, они часто бывают среди большого скопления людей в развлекательных заведениях, где карантинные меры и социальная дистанция практически не соблюдаются.

Помимо этого, отмечает эксперт, значительная часть студентов проживает в общежитиях, что увеличивает контактность и риск распространения вируса. Надо не забывать, что в нашем городе учится большое количество молодежи из других населенных пунктов и областей, в которых еще более серьезная обстановка по Covid-19.

Конечно, логичным и наиболее безопасным сейчас был бы своевременный переход на дистанционное обучение для уменьшения опасности, тем более что университеты могут легче осуществить этот процесс, считает Оксана Зубарева.

Оксана Зубарева Фото из открытых источников

Также эксперт отмечает, что не последнюю роль в увеличении количества заболевания коронавирусом могли сыграть и всем известные экскурсии в Харьков, которые были организованы народным депутатом от партии "Слуга народа" Кириллом Нестеренко. Харьков уже достаточно длительное время в находится в "оранжевой" зоне, балансируя на грани "красной". Возить туда людей на экскурсии – большой и неоправданный риск.

При этом со стороны областной власти происходит попытка переложить вину за рост заболеваемости на местную власть. Празднование Дня города в Днепре – не единственное подобного рода мероприятие, которое проходило и в других городах (Николаев, Запорожье) и не привело к росту заболеваемости. В то же время в летний период постоянно проходили массовые развлекательные мероприятия в частных заведениях, и статистика не показывала подобной динамики. Соответственно, причины необходимо искать в увеличении количества контактов людей, приехавших из других карантинных зон.

Кроме того, область почему-то не заботит тот факт, что такая активная социальная категория, как студенты, продолжает обучение и перемещение в крупных городах региона, в том числе, и в Днепре, а междугородный транспорт никак не контролируется.