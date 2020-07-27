Вспышка COVID-19 в общежитии КПИ: Коронавирус подтвердили у 52 курсантов

Вспышка COVID-19 в общежитии КПИ Скриншот видео

Курсантов из здания общежития не выпускают

Шестеро курсантов Института спецсвязи и защиты информации Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, находятся в инфекционной больнице. Еще 46 курсантов находятся в общежитии на самоизоляции. По состоянию на сейчас подтвердили коронавирус у 53 курсантов.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщил корреспондент Владислав Кондратенко.

"Это пятиэтажное общежитие. На третьем этаже находятся те курсанты, у которых подтвердился COVID-19, но у которых нет симптомов острой респираторной болезни. На пятом этаже находятся те курсанты, у которых есть такие симптомы", – сообщил корреспондент.

Владислав Кондратенко отметил, что к общежитию регулярно подходят родители курсантов и передают пакеты с едой. Курсантов из здания не выпускают, работники общежития также пребывают в помещении на самоизоляции.

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Возле здания дежурит патрульная полиция и ГСЧС.

Напомним, накануне сообщалось, что в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского зафиксировали вспышку коронавирусной болезни.

Перед этим вспышку коронавируса зафиксировали в общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна. На тот момент болезнь подтвердили у 5 иностранных студентов.