Вспышка COVID-19 будет через 10 дней после выборов и профанации с опросом, - экс-глава Минздрава

Олег Мусий Скріншот із відео

Во время опроса был непосредственный контакт, отметил Олег Мусий

Вспышка коронавирусной болезни COVID-19 в Украине после выборов и профанации с опросом будет через 10 дней с даты волеизъявления.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил министр здравоохранения Украины с 27 февраля по 1 октября 2014 года, народный депутат Украины VIII созыва Олег Мусий.

Гость студии отметил, что категорически не согласен с тезисом действующего министра здравоохранения Украины Максима Степанова о том, что после местных выборов не будет вспышки и увеличения уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

"Увеличение уровня заболеваемости будет однозначно из-за выборов", - убежден Олег Мусий.

Бывший глава Минздрава спрогнозировал, что вспышки следует ожидать уже через 10 дней после выборов.

"Плюс-минус 10 дней, и будет совершенно другая картина, связанная не только с выборами, а еще с тем псевдоопросом, той профанацией под видом опроса, потому что там был еще больший и непосредственный контакт с ручками, с людьми, маски там отдавали", – сказал Олег Мусий.

Как сообщали, 27 октября (по состоянию на 09:00) в Украине 355 601 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 6590 летальных, 145 336 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 6677 новых случаев. Всего проведено 3 087 288 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровели 2799 пациентов.

Ранее врач Евгений Комаровский заявлял, что резкий рост заболеваемости коронавирусом в Украине может начаться после старта отопительного сезона.

Следует добавить, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что проведение местных выборов 25 октября не должно вызвать всплеск заболеваемости коронавирусом COVID-19.