ВСП уволил главу Государственной судебной администрации
Холоднюк занимал эту должность с 25 апреля 2014 года
Высший совет правосудия уволил Зиновия Холоднюка с должности председателя Государственной судебной администрации Украины. Об этом сообщила пресс-служба ВРП.
"Высший совет правосудия решил уволить Холоднюка Зиновия Васильевича с должности председателя Государственной судебной администрации Украины по собственному желанию 30 октября 2020 года", - говорится в сообщении.
Он занимал эту должность с 25 апреля 2014 года в соответствии с решением Совета судей Украины.
Напомним, в начале октября Высший антикоррупционный суд временно отстранил от должности главу Государственной судебной администрации Украины Зеновия Холоднюка. Отмечается, что сейчас отстранение назначено на 2 месяца.
Как известно, главу ГСА Украины подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями "создание преступной организации", "злоупотребление влиянием" и "препятствование деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины".
Позже Зиновий Холоднюк написал заявление об отставке по собственному желанию.