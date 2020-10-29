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ВСП уволил главу Государственной судебной администрации

Зиновий Холоднюк Фото из открытых источников

Холоднюк занимал эту должность с 25 апреля 2014 года

Высший совет правосудия уволил Зиновия Холоднюка с должности председателя Государственной судебной администрации Украины. Об этом сообщила пресс-служба ВРП.

"Высший совет правосудия решил уволить Холоднюка Зиновия Васильевича с должности председателя Государственной судебной администрации Украины по собственному желанию 30 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Он занимал эту должность с 25 апреля 2014 года в соответствии с решением Совета судей Украины.

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Напомним, в начале октября Высший антикоррупционный суд временно отстранил от должности главу Государственной судебной администрации Украины Зеновия Холоднюка. Отмечается, что сейчас отстранение назначено на 2 месяца.

Как известно, главу ГСА Украины подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями "создание преступной организации", "злоупотребление влиянием" и "препятствование деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины".

Позже Зиновий Холоднюк написал заявление об отставке по собственному желанию.

 

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