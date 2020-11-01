Вслед за "воскресшими" газетами Internews отрейтинговала несуществующие сайты

Скриншот из видеозаписи презентации опроса Internews Украинские Новости

Грантовая организация Internews в Украине отрейтинговала несуществующие сайты. Об этом сообщают "Украинские новости".

После скандала, который возник вокруг появления в рейтингах грантовой организации Internews в Украине на деньги Агентства США по международному развитию в Украине (USAID Ukraine) печатных изданий, которые давно прекратили выход, "Украинские новости" решили внимательно изучить результаты презентованного исследования в других секторах. В частности, по рейтингу информационных интернет-сайтов. Это сфера, где существуют общеизвестные и общепризнанные рынком инструменты метрики, с помощью которых можно легко верифицировать данные, представленные в исследовании.

Как оказалось, данные Internews не совпадают с реальной ситуацией на рынке новостных интернет-изданий. Веб-сайты расположены в рейтинге в произвольном, часто далеком от их реальной популярности, порядке. Часть интернет-сайтов, входящих в ТОП-10, вообще не попали в рейтинг, вместо этого, на высокие места подняты издания, которые обычно Internews и их партнеры включают как "примерные" в свои обзоры, но которые не имеют большой аудитории.

Особой чертой стало и появление в презентованном Internews рейтинга сайтов, что не индексируют сервисы метрики и которые не находят поисковые системы. Но которые упоминали в своей презентации директор Internews в Украине Джиллиан Маккормак и представитель "Медийной программы в Украине" Оксана Майдан.

Так, в раздел "службы и сервисы новостей" наряду с Google, Yandex и Укр.Нэт вошел "сервис новостей" unian.net на самом деле по этому адресу расположен новостной сайт информационного агентства УНИАН. Сайт достаточно большой, по итогам сентября занял 111-е место по Украине в рейтинге услуг интернет-метрики SimilarWeb. При этом, все же, странно выглядит количество просмотров unian.net, что вдвое ниже, чем в расположенном на 7-м месте по Украине Укр.нет, и вдвое выше, чем у украинской службы Яндекса (yandex.ua), что занимает 15-е место по Украине.

Украинские Новости

Первое место в разделе "Сайты" занял сайт телеканала "1+1" (1plus1.ua), который постоянно посещает каждый 5-й опрошенный Internews. По данным SimilarWeb, в сентябре этот сайт набрал 313 тыс. просмотров, что в 100 раз меньше, чем у сайтов, что расположены на 2-3 позиции ниже в рейтинге.

Возможно, в Internews ошибочно указали этот сайт вместо популярного сайта ТСН (tsn.ua). Этот ресурс действительно является весомым и занимает 50-е место по Украине в рейтинге услуг интернет-метрики SimilarWeb. Что, тем не менее, не объясняет, как его популярность оказалась в 3-4 раза выше (20% против 5-7%), чем у "Обозревателя" (27-е место по Украине), "Украинской правды" (29-е место) и "Корреспондента" (37-е место).

При этом, вообще не включены в рейтинг Internews "Страна.иа", которая расположилась на 30-м месте по Украине и сайт агентства "РБК-Украина" (34-е место) с почти 21 млн посещений за сентябрь.

Украинские Новости

На 2-м месте рейтинга сайтов от Internews оказался сайт fakty.ua, довольно старый и уважаемый ресурс. Но из 3,76 млн посещений априори не может соперничать с "Обозревателем", "Украинской правдой" или "Корреспондентом" с аудиторией в 20-35 млн посещений, что расположены ниже.

Настоящее же "веселье" начинается с 5-й позиции рейтинга Internews. Здесь с 6% аудитории указан сайт "Новости Украины" (mediaua.com.ua). медиаметрические системы по запросу данного адреса сообщают, что данный сайт не имеет метрических данных. Что происходит в 2 случаях - либо сайт по указанному адресу не существует, либо трафик на нем отсутствует или мал настолько, что не поддается измерению.

Украинские Новости

Сайт по указанному адресу существует. Созданный вручную на конструкторе сайтов, он содержит страницы для новостей сразу на 6 языках - русский, украинский, английский, немецкий, испанский и польский. Обновляется он по принципу "время от времени" с перерывами между новостями в 7-10 дней. При этом ни исходные данные, ни какие-либо контакты редакции на сайте не указаны.

Украинские Новости

Украинские Новости

При этом, на самом сайте указано, что создан он в 2020 году. Как Internews анализировал данные за 2015-2019 годы относительно сайта, который, по их данным, "в лучшие годы достигал показателя посещаемости в 9% опрошенных украинцев", остается вопросом.

Украинские Новости

Та же история повторяется с сайтом "Новости.иа", что расположился на 9-м месте в рейтинге Internews. За исключением того факта, что данный сайт в основном дублирует новости с сайта "РБК-Украина". Который в рейтинг Internews почему-то не попал. Правда, данный ресурс ведет свою "родословную" уже с 2007 года.

И совсем некрасивая история вышла с новостным сайтом, находящимся на 10-й строчке рейтинга. Поисковые системы, включая Google, просто не находят сайта sobytiya.ua. Получается, что грантовая структура уже 6-й год подряд исследует несуществующий ресурс. При этом, у него ежегодно меняется количество просмотров.

Украинские Новости

Вообще, качество работы исследователей демонстрирует количество ошибок в веб-адресах сайтов, которые они исследовали. Так, в "Вестей" вместо реального адреса vesti.ua почему-то указано vesti-ukr.com, а в "Сегодня" вместо segodnya.ua указано segodnya.net. При этом, интернет-ресурсы, находящиеся в рейтинге, указаны "вперемешку" - за сайтом с 0,5 млн просмотров находится сайт с 8,29 млн просмотров, потом - снова 1,15 млн и за ним - 6,11 млн.

Сделали открытие и в разделе получение новостей из социальных сетей. Как оказалось, в 2019 и 2020 годах 18% опрошенных Internews получают новости из социальной сети Viber.

Украинские Новости

Как утверждает Джиллиан Маккормак, опрос проводился с целью понять, откуда украинцы получают новости и как меняется потребление новостей со временем. При этом, сам опрос в партнерстве с Internews проводила одна из социологических служб.

Украинские Новости

А Оксана Майдан сообщила, что всего было опрошено в городах с населением свыше 50 тыс. жителей 4 тыс. Интервьюеров в 12 областях Украины. По ее словам, репрезентативной является часть в 1 630 интервью за волну. "Погрешность выборки ниже 2,5%", - заявила она.

Украинские Новости

Зачем в ходе исследования были использованы инструменты социологии, а не метрики, и почему данные социологии дали столь искаженную картину, организаторы опроса объяснять не стали.

Ранее в аналогичную ситуацию попал проект общественной организации "Институт массовой информации" (ИМИ) и проекта Texty.org "Антирейтинг новостей. Анализ ТОП-50 украинских сайтов", когда эксперты признали недостоверными новостями рецепты окрошки, картопляники, гороскопы и курсы валют.