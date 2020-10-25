"Всеукраинский опрос" в некоторых регионах проводят несовершеннолетние. Фото

В Костополе опрос проводит 14-летний юноша Facebook-страница Ирины Геращенко

Такие случаи заметили в Ровенской, Ивано-Франковской, Одесской областях и Киеве

"Всеукраинский опрос", инициированный президентом Владимиром Зеленским, в день местных выборов 25 октября проводят несовершеннолетние. Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко в Facebook.

По словам политика, в городе Костополь Ровенской области опрос проводил четырнадцатилетний ребенок.

"Я публично обращаюсь к омбудсмену Людмиле Денисовой, детскому омбудсмену Николаю Кулебе немедленно дать этому правовую оценку. Я обращаюсь к Первой Леди, госпоже Елене Зеленской. Ваш муж организовал вот эту авантюру, когда подростки, школьники привлечены к псевдоопросам, что является грубым нарушением и закона и просто норм морали", - отметила Геращенко.

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Кроме этого, об участии несовершеннолетних в опросе сообщили очевидцы в социальных сетях. В частности, такие случаи заметили в Киеве, Ивано-Франковске и Одесской области.

На Одесщине проводить незаконное опрос-агитацию от Зеленского поставили совсем ребенка pic.twitter.com/hLBrejSTFN — Сергей Стерненко (@sternenko) October 25, 2020

Ну что, на нашем участке дети проводят опрос президента. Им нет 18!

Сообщила полицию. Девушки говорят, им в інстаграмі заказали pic.twitter.com/gsCX8SjiQs — Яна Супоровська (@YanaSuporovska) October 25, 2020

Напомним, перед этим глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что к правоохранителям начали поступать жалобы на инициированный президентом Владимиром Зеленским опрос.

Однако, министр внутренних дел Арсен Аваков заверил, что опросы, которые проводятся вне избирательного участка после голосования, не противоречат закону Украины.