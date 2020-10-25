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"Всеукраинский опрос" в некоторых регионах проводят несовершеннолетние. Фото

В Костополе опрос проводит 14-летний юноша Facebook-страница Ирины Геращенко

Такие случаи заметили в Ровенской, Ивано-Франковской, Одесской областях и Киеве

"Всеукраинский опрос", инициированный президентом Владимиром Зеленским, в день местных выборов 25 октября проводят несовершеннолетние. Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко в Facebook

По словам политика, в городе Костополь Ровенской области опрос проводил четырнадцатилетний ребенок.   

"Я публично обращаюсь к омбудсмену Людмиле Денисовой, детскому омбудсмену Николаю Кулебе немедленно дать этому правовую оценку. Я обращаюсь к Первой Леди, госпоже Елене Зеленской. Ваш муж организовал вот эту авантюру, когда подростки, школьники привлечены к псевдоопросам, что является грубым нарушением и закона и просто норм морали", - отметила Геращенко. 

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Кроме этого, об участии несовершеннолетних в опросе сообщили очевидцы в социальных сетях. В частности, такие случаи заметили в Киеве, Ивано-Франковске и Одесской области. 

 

 

Напомним, перед этим глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что к правоохранителям начали поступать жалобы на инициированный президентом Владимиром Зеленским опрос.

Однако, министр внутренних дел Арсен Аваков заверил, что опросы, которые проводятся вне избирательного участка после голосования, не противоречат закону Украины. 

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