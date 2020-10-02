Все пострадавшие в результате наводнения на Буковине получили компенсации, - Зеленский

Владимир Зеленский Офис президента

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Черновицкую область

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди, которые пострадали в результате июньского наводнения в Черновицкой области, получили компенсацию от государства. Об этом сообщает Офис президента.

"Что касается Черновцов, то мы выделили 460 миллионов гривен. И самое главное, что кроме того, что сейчас в процессе восстановления инфраструктура, все люди получили компенсацию", – подчеркнул Зеленский во время общения с представителями СМИ.

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Также он отметил, что на всю Западную Украину, где от наводнения пострадало местное население и инфраструктурные объекты, в целом было выделено около 1,5 млрд грн.

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Как отмечается, в Черновицкой области за деньги из госбюджета восстанавливают девять бюджетных учреждений и объектов социальной сферы, 41 дорогу общего пользования местного значения и 187 коммунальных дорог, мосты и мостовые переходы, берегоукрепительные объекты и тому подобное. Работы на всех объектах работы планируется завершить в течение октября-ноября 2020 года.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский инициировал создание комиссии, которая проверит выполнение работ по преодолению последствий летних наводнений в Ивано-Франковской области и на что именно были потрачены средства.