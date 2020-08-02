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Все из-за выборов: В МВД ответили на отказ городской власти усиливать карантин

Заместитель Министра внутренних дел Антон Геращенко

 Фото из открытых источников

Антон Геращенко пригрозил мэрам Луцка и Тернополя ответственностью

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что городская власть не хочет усиливать карантин в городах из-за приближения местных выборов. Об этом он сказал в эфире "Громадского радио", сообщает РБК-Украина

По словам Геращенко, местная власть отвечает за здоровье горожан. Тогда как заявления мэров с отказами усиливать карантин могут иметь негативные последствия для здоровья местных жителей. 

Так, заместитель главы МВД убежден, что городская власть не хочет принимать непопулярные меры из-за того, что у них выборы через два месяца.

"Поэтому те мэры городов, которые занимаются популизмом, хотят стоять в стороне - говорить: Мы такие хорошие, не надо нам карантина будут отвечать за каждого погибшего в своих городах", - подчеркнул Антон Геращенко.

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Напомним, недавно в Украине ввели так называемые "цветные зоны", каждая из которых имеет определенные карантинные ограничения по уровню эпидемиологической ситуации. В частности, в "красную зону" карантина попали Луцк и Тернополь. В связи с этим там должны остановить общественный транспорт, закрыть ТРЦ и кафе, а также запретить посещение образовательных учреждений. 

Однако, мэры Луцка и Тернополя отказались усиливать карантин. По их словам, показатели заболеваемости в городах пошли на спад, поэтому они не видят необходимости вводить усилении меры. 

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