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Все хорошо: Елена Зеленская рассказала о самочувствии президента

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Зеленский продолжает работать

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала о состоянии своего мужа, который заболел коронавирусом. Об этом сообщает PavlovskyNews.

В частности, первая леди отметила, что сейчас должна была бы присутствовать на Международном форуме культурной дипломатии, но из-за болезни главы государства находится на самоизоляции. Выступая в онлайн с поздравлением, она сообщила, что сам Владимир Зеленский пока не испытывает проблем со здоровьем.

"Все хорошо, он чувствует себя нормально. Он отделился, но продолжает работать”, - отметила Зеленская.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом стало известно накануне. В ОП сразу отметили, что президент пошел на самоизоляцию и будет работать дистанционно.

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