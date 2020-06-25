Все детские учреждения должны быть открыты, – Комаровский объяснил, где на самом деле детей ждет "коронавирусная" опасность

Евгений Комаровский в ток-шоу "Народ против" Скриншот видео

Врач-педиатр отметил, что детские учреждения должны придерживаться ряда правил

Все детские учреждения должны быть открыты, поскольку те дети, которые заболели на коронавирус, инфицировались не в детсаду, школе или во время общения со сверстниками. Вероятнее всего, к детям в дом пришел взрослый с коронавирусом, который их заразил.

Об этом во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявил врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский.

Ведущая главного политического ток-шоу страны Наташа Влащенко поинтересовалась, можно ли будет открыть этим летом детские лагеря, если уровень заболеваемости на коронавирус пойдет на спад, или лучше этого не делать.

Евгений Комаровский отметил, что это его субъективная мысль, которая основывается на той информации, которая сегодня есть, о коронавирусе.

"Я категорический сторонник того, что все детские учреждения должны быть открыты. Понимаете, какая ситуация, - те дети, которые заболели, они ведь нашли вирус не в детском саду, не в школе... и не в процессе общения со сверстниками. Эти дети получили инфекцию от взрослых, которые рядом с ними. То есть с максимально возможной вероятностью, она за 95-98%, к детям в дом пришел взрослый с коронавирусом, который этих детей заразил. До настоящего времени все исследования показывают, что дети в очень малой степени распостраняют инфекцию. То есть двое детей в квартире с папой и мамой рискуют намного больше, чем 20 детей с одним, условно говоря, вожатым. Поэтому я за то, чтобы открывать - открывать, соответственно, правильно, с социальным, по возможности, дистанцированием, с правильно расположенными кроватками, с контролем температуры и влажности, с самым интенсивным проветриванием, со сном на верандах на свежем воздухе. Вот с этим всем однозначно я "за", – отметил Евгений Комаровский.

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Напомним, за последние сутки в Украине зафиксировали рекордные 994 новых случая COVID-19, излечились 349 человек, а 16 человек стали жертвами болезни. В общем, с начала пандемии в стране обнаружили 40 008 заражений.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если не соблюдать карантин и не остановить рост количества случаев коронавируса COVID-19, то в стране пик заболеваемости наступит прямо посреди лета.