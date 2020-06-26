"Все будут взвешены": Зеленский заявил об усилении контроля за соблюдением норм загрузки автомобилей

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Херсонскую область Укринформ

К спецоперации подключены Нацполиция и Служба безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об усилении контроля за соблюдением норм загрузки автомобилей с подключением Нацполиции и Службы безопасности. Об этом глава государства заявил во время рабочей поездки в Херсонскую область, передает "Укринформ".

Также Зеленский принял участие в подписании соглашения о передаче в концессию имущества государственного предприятия "Херсонский морской торговый порт" и имущества государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".

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Кроме того, председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев сообщил, что с сегодняшнего дня с целью недопущения перегрузок автомобилей в области стартовала специальная операция с рабочим названием "Взвешенные и счастливые".

"Я хочу дополнить. Вы знаете, что проводится операция по причине этих грузов, которые разбивают наши дороги, на которые мы выделяем в этом году около 80 млрд гривен. Это большие деньги для государства, такого никогда не было. Поэтому у нас операция не только на Херсонщине, операция действительно по всей стране. Там также подключены Национальная полиция и Служба безопасности. Я не знал названия операции, о которой сказал господин Гусев, но хочу немножко ее скорректировать: все водители точно будут взвешены, но, к сожалению, не все будут счастливы", - сказал Зеленский.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский присоединился к одному из чатов, где дальнобойщики "помогают" друг другу избегать контроля за перегруженными грузовиками, и пригрозил ответственностью водителям и владельцам автотранспорта.