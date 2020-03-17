live
Новости » Общество Читати новину українською

ВРУ временно освободила от уплаты НДС ввоз лекарств, которые закупило государство

Документ поддержали 295 парламентариев

Верховная Рада Украины поддержала проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создания условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета № 2539.

Трансляцию ведет телеканал ZIK.

Документ в целом поддержали 295 парламентариев.

Новости по теме: Рада приняла закон, направленный на противодействие коронавирусу

Как сообщалось, 17 марта народные депутаты собрались в здании парламента для внеочередного пленарного заседания Верховной Рады. На нем парламентарии рассматривают вопросы по предотвращению распространения коронавируса.

Онлайн-трансляцию заседания парламента можно посмотреть здесь.

Больше на эту тему читайте здесь: "COVID-19: Все, что нужно знать украинцам о новом коронавирусе".

Смотрите также: "Как действовать, если чувствуете у себя симптомы ОРВИ или же подозреваете, что заболели коронавирусом?"

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram
Loading...

программы канала ZIK

Обращение Зеленськогою. Чрезвычайное положение в Украине | Ток-шоу
Заседание Согласительного совета | 16.03.20
Усиление ограничительных мер в Украине: Границы уже закрыты | Ток-шоу
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Алексей Кучеренко | HARD с Влащенко | 16.03.20
Анатолий Шарий | Порошенко в розыск. Паника в Украине | Ток-шоу