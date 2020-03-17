ВРУ временно освободила от уплаты НДС ввоз лекарств, которые закупило государство

Документ поддержали 295 парламентариев

Верховная Рада Украины поддержала проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создания условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета № 2539.

Трансляцию ведет телеканал ZIK.

Документ в целом поддержали 295 парламентариев.

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Как сообщалось, 17 марта народные депутаты собрались в здании парламента для внеочередного пленарного заседания Верховной Рады. На нем парламентарии рассматривают вопросы по предотвращению распространения коронавируса.

Онлайн-трансляцию заседания парламента можно посмотреть здесь.

Больше на эту тему читайте здесь: "COVID-19: Все, что нужно знать украинцам о новом коронавирусе".

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