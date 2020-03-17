ВРУ временно освободила от уплаты НДС ввоз лекарств, которые закупило государство
Документ поддержали 295 парламентариев
Верховная Рада Украины поддержала проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создания условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета № 2539.
Трансляцию ведет телеканал ZIK.
Документ в целом поддержали 295 парламентариев.
Как сообщалось, 17 марта народные депутаты собрались в здании парламента для внеочередного пленарного заседания Верховной Рады. На нем парламентарии рассматривают вопросы по предотвращению распространения коронавируса.
Онлайн-трансляцию заседания парламента можно посмотреть здесь.
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