ВРУ установила 14 мая Днем памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны

Фото из открытых источников

Минкульту рекомендовано создать список лиц, помогавших евреям избежать террора

На заседании 2 февраля Верховная Рада приняла постановление "О чествовании памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны". Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины.

Как отмечается, этим постановлением парламентарии устанавливают 14 мая как День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

Учитывая это, Министерству культуры и информационной политики рекомендовано обеспечить создание Украинским институтом национальной памяти с привлечением институтов Национальной академии наук Украины список лиц, которые, рискуя своей жизнью и жизнью родных, помогали евреям избежать террора нацистов в годы Холокоста.

Новости по теме: Соцсеть Facebook запретила отрицание Холокоста

Также Министерству образования и науки Украины рекомендовано обеспечить проведение в учреждениях общего среднего образования, профессионального (профессионально-технического), профессионального и высшего образования тематических мероприятий, посвященных Дню памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

Кроме этого, МОН рекомендуют включать соответствующие темы в перечни тем конкурсов Малой академии наук Украины, рефератов, курсовых и дипломных работ в учреждениях высшего образования.

Новости по теме: Церковь не боится истории: Ватикан впервые откроет архивные документы Папы Пия XII времен Холокоста

Напомним, 27 января в Украине и по всему миру чествовали Международный день памяти жертв Холокоста.